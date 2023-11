Stage de piano avec Rebecca Chaillot 10 rue de la Mairie Colonzelle, 2 décembre 2023, Colonzelle.

Colonzelle,Drôme

Cours individuels de piano puis à 4 mains ou à 2 pianos avec Rebecca Chaillot au piano.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . EUR.

10 rue de la Mairie Le Petit Palais de Chaillot

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Individual piano lessons then 4 hands or 2 pianos with Rebecca Chaillot at the piano

Clases individuales de piano a 4 manos o 2 pianos con Rebecca Chaillot al piano

Individueller Klavierunterricht, dann zu vier Händen oder an zwei Klavieren mit Rebecca Chaillot am Klavier

