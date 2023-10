Concert de Piano 10 Rue de la Mairie Colonzelle, 26 novembre 2023, Colonzelle.

Colonzelle,Drôme

Ionah Malatsky joue Variations de Haendel extraits de l’op 76 de Brahms.

Nocturnes de Chopin et debussy.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

10 Rue de la Mairie Le Petit Palais de Chaillot

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ionah Malatsky plays Handel Variations from Brahms op 76.

Nocturnes by Chopin and Debussy

Ionah Malatsky interpreta Variaciones de Haendel de Brahms op 76.

Nocturnos de Chopin y Debussy

Ionah Malatsky spielt Händels Variationen aus Brahms’ op 76.

Nocturnes von Chopin und Debussy

