Stage de chant et d’interprétation 10 Rue de la Mairie Colonzelle, 18 novembre 2023, Colonzelle.

Colonzelle,Drôme

Stage de chant et d’interprétation

Avec Mamia Cherif, coach vocal, chanteuse et comédienne Sandrine Marchetti, pianiste, compositrice (Professeure au conservatoire de Montélimar)..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . EUR.

10 Rue de la Mairie Le Petit Palais de Chaillot

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Singing and interpretation workshop

With Mamia Cherif, vocal coach, singer and actress Sandrine Marchetti, pianist, composer (Professor at Montélimar Conservatory).

Curso de canto e interpretación

Con Mamia Cherif, profesora de canto, cantante y actriz Sandrine Marchetti, pianista y compositora (profesora del Conservatorio de Montélimar).

Praktikum für Gesang und Interpretation

Mit Mamia Cherif, Vocalcoach, Sängerin und Schauspielerin Sandrine Marchetti, Pianistin, Komponistin (Lehrerin am Konservatorium von Montélimar).

