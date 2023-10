Concert de la master class de Philippe Grafin 10 Rue de la Mairie Colonzelle, 11 novembre 2023, Colonzelle.

Colonzelle,Drôme

Fabuleux concert de la master class de Philippe Grafin qui se tiendra du 6 au 12 novembre..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

10 Rue de la Mairie Le Petit Palais de Chaillot

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fabulous concert for Philippe Grafin’s master class from November 6 to 12.

Fabuloso concierto en la clase magistral de Philippe Grafin del 6 al 12 de noviembre.

Fabelhaftes Konzert des Meisterkurses von Philippe Grafin, der vom 6. bis 12. November stattfindet.

