Concert – 1ère partie Piano solo et 2ème partie jazz vocal et poésie (Sandrine Marchetti au piano, Mamia Cherif voix et chant 10 Rue de la Mairie Colonzelle Catégories d’Évènement: Colonzelle

Drôme Concert – 1ère partie Piano solo et 2ème partie jazz vocal et poésie (Sandrine Marchetti au piano, Mamia Cherif voix et chant 10 Rue de la Mairie Colonzelle, 1 novembre 2023, Colonzelle. Colonzelle,Drôme Concert en 2 parties :

1ère partie, piano solo avec Sandrine Marchetti (compositions)

2ème partie, chansons jazz et poésies avec Mamia Cherif et Sandrine Marchetti.

2023-11-01 fin : 2023-11-18 . .

10 Rue de la Mairie Le Petit Palais de Chaillot

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert in 2 parts:

part 1, piano solo with Sandrine Marchetti (compositions)

part 2, jazz songs and poetry with Mamia Cherif and Sandrine Marchetti Concierto en 2 partes:

parte 1, piano solo con Sandrine Marchetti (composiciones)

parte 2, canciones de jazz y poesía con Mamia Cherif y Sandrine Marchetti Konzert in 2 Teilen:

1. Teil, Soloklavier mit Sandrine Marchetti (Kompositionen)

2. Teil, Jazz-Chansons und Gedichte mit Mamia Cherif und Sandrine Marchetti Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes Détails Catégories d’Évènement: Colonzelle, Drôme Autres Lieu 10 Rue de la Mairie Adresse 10 Rue de la Mairie Le Petit Palais de Chaillot Ville Colonzelle Departement Drôme Lieu Ville 10 Rue de la Mairie Colonzelle latitude longitude 44.39305;4.900764

10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colonzelle/