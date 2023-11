Stage de chant et d’interprétation 10 Rue de la Mairie Colonzelle, 1 novembre 2023, Colonzelle.

Colonzelle,Drôme

Stage de chant et d’interprétation avec restitution publique le dimanche 19 novembre à 18h..

2023-11-01 fin : 2023-11-19 . EUR.

10 Rue de la Mairie Le Petit Palais de Chaillot

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Singing and interpretation workshop with public performance on Sunday November 19 at 6pm.

Taller de canto e interpretación con actuación pública el domingo 19 de noviembre a las 18.00 horas.

Gesangs- und Interpretationspraktikum mit öffentlicher Aufführung am Sonntag, den 19. November um 18 Uhr.

