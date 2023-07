Concert 10 Rue de la Mairie Colonzelle, 14 juillet 2023, Colonzelle.

Colonzelle,Drôme

En avant première de leur tournée Coline Serreau et Réta Kazarian chant

Tamar Chotiroze et rebecca Chaillot piano.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

10 Rue de la Mairie Le Petit Palais de Chaillot

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Preview of their tour Coline Serreau and Réta Kazarian vocals

Tamar Chotiroze and Rebecca Chaillot piano

Avance de su gira Coline Serreau y Réta Kazarian cantan

Tamar Chotiroze y Rebecca Chaillot piano

Als Vorpremiere ihrer Tournee Coline Serreau und Réta Kazarian Gesang

Tamar Chotiroze und rebecca Chaillot Klavier

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes