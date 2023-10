Orchestre Cucurbital 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle, 21 octobre 2023, Colonzelle.

Colonzelle,Drôme

Après deux ans de travail sur la conception de leurs instruments et la complicité de luthiers, trois musiciens débutent leurs expérimentations sur des instruments d’origine végéto-cucurbitale..

2023-10-21

Le Petit Palais de Chaillot

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After two years’ work on the design of their instruments, and with the help of luthiers, three musicians began experimenting with instruments of plant-cucurbit origin.

Tras dos años de trabajo en el diseño de sus instrumentos, y con la ayuda de luthiers, tres músicos empiezan a experimentar con instrumentos de origen vegetal-cucurbitáceo.

Nach zwei Jahren Arbeit an der Konzeption ihrer Instrumente und der Zusammenarbeit mit Geigenbauern beginnen drei Musiker ihre Experimente mit Instrumenten vegetarischer und kürbisartiger Herkunft.

