Animation : St Nicolas chez les Nutons 10, rue de la Linette Sedan, 9 décembre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

La forêt enchantée des Nutons Escape Game – 2 niveaux de participation – 6 jeux. Parcours récréatif pour enfants et parents accompagnant.60 minutes d’immersion dans une ambiance de bande dessinée parée d’attributs de Noël sur le thème légendaire des Nutons, les lutins artisans de St-Nicolas St Nicolas chez les Nutons La légende de St-Nicolas – Conte imagé Découvrez de façon inattendue la légende de St Nicolas, du boucher, des enfants, du père fouettard et de la nuit magique du 6 décembre.En visite chez les Nutons, rencontrez St-Nicolas et recevez de ses mains votre récompense. Pour en savoir plus et réserver.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

10, rue de la Linette La Maison des Nutons

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



La forêt enchantée des Nutons Escape Game – 2 levels of participation – 6 games. Recreational journey for children and accompanying parents.60 minutes of immersion in a cartoon atmosphere adorned with Christmas attributes on the legendary theme of the Nutons, St Nicolas’s elf craftsmen St Nicolas chez les Nutons The legend of St Nicolas – Tale of the Nutons Discover the legend of St Nicolas, the butcher, the children, the bogeyman and the magical night of December 6. Find out more and book

La forêt enchantée des Nutons Juego de Escape – 2 niveles de participación – 6 juegos. Viaje lúdico para niños y padres acompañantes.60 minutos de inmersión en un ambiente de dibujos animados adornado con atributos navideños sobre el tema legendario de los Nutons, los duendes artesanos de San Nicolás St Nicolas chez les Nutons La leyenda de San Nicolás – Un cuento imaginativo Descubra de forma inesperada la leyenda de San Nicolás, el carnicero, los niños, el hombre del saco y la noche mágica del 6 de diciembre. En una visita a los Nutons, conozca a San Nicolás y reciba su recompensa de sus manos. Más información y reservas

Der Zauberwald der Nutons Escape Game – 2 Teilnahmelevel – 6 Spiele. 60 Minuten Eintauchen in eine Comic-Atmosphäre mit weihnachtlichen Attributen rund um die legendären Nutons, die Handwerker-Kobolde von St. Nikolaus St. Nikolaus bei den Nutons Die Legende von St. Nikolaus – Bildergeschichte Entdecken Sie die Legende von St. Nikolaus, dem Metzger, den Kindern, dem Peitschenmann und der magischen Nacht des 6. Dezembers auf unerwartete Weise, wenn Sie bei den Nutons zu Besuch sind, treffen Sie St. Nikolaus und erhalten Sie aus seinen Händen Ihre Belohnung. Weitere Informationen und Reservierungen

Mise à jour le 2023-10-16 par Ardennes Tourisme