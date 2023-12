Sweet Narcisse – Promenades en barques 10 rue de la Herse Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

fin : 2024-12-31 A bord d’une barque à fond plat, laissez vous porter au fil de l’eau et découvrez le charme de Colmar de façon originale. Visite commentée de 25 minutes..

Les départs se font au bas du pont Saint-Pierre, à côté du Restaurant Le Caveau Saint-Pierre. Accès par la rue de la Herse ou le Boulevard St Pierre. Visite commentée du quartier de la Petite Venise et du quai de la Poissonnerie de façon originale, durée 25 minutes. A bord d’une barque à fond plat, découvrez tout le charme de ce lieu authentique. Longez les maisons à colombages et appréciez la sérénité du quartier des maraîchers où abonde une végétation généreuse. Pour toute autre période non prévue au calendrier d’ouverture, contactez le prestataire directement. EUR.

