Atelier d’écriture 10 rue de la Halle Souillac, 3 décembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Un atelier écriture sera animé par Bérénice pour jouer avec les mots. Pour adultes. Sur inscription..

2024-01-18 14:30:00 fin : 2024-01-18 16:30:00. EUR.

10 rue de la Halle Bibliothèque municipale

Souillac 46200 Lot Occitanie



A writing workshop will be led by Bérénice to play with words. For adults. Registration required.

Bérénice dirigirá un taller de escritura para jugar con las palabras. Para los adultos. Es necesario inscribirse.

Ein Schreibworkshop wird von Bérénice geleitet, um mit Worten zu spielen. Für Erwachsene. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Vallée de la Dordogne