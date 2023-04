Rencontre avec l’écrivain Jean-Pierre Ohl 10 rue de la Halle, 21 janvier 2023, Souillac.

Dans le cadre des Nuits de la lectures 2023 : rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

Adulte. Verre de l’amitié offert..

2023-01-21 à 17:00:00 ; fin : 2023-01-21 . EUR.

10 rue de la Halle Bibliothèque municipale

Souillac 46200 Lot Occitanie



Within the framework of the Nuits de la lecture 2023: meeting followed by a signing session.

Adults. Glass of friendship offered.

En el marco de las Nuits de la lecture 2023: encuentro seguido de una sesión de firmas.

Los adultos. Se ofrece una copa de amistad.

Im Rahmen der Nuits de la lectures 2023: Treffen mit anschließender Signierstunde.

Erwachsene. Angebotenes Glas der Freundschaft.

Mise à jour le 2023-01-09 par OT Vallée de la Dordogne