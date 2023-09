Spectacle : Vincent Martin et sa lanterne magique 10, rue de la Gendarmerie Airvault, 30 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Envie de plonger dans une projection du 19ème grâce à des lanternes magiques en fonction ? Venez découvrir le spectacle : Vincent Martin & sa lanterne magique. Ce spectacle, tout public, est l’occasion de mieux comprendre le fonctionnement de cet objet qui a permis les premières projections publiques avant l’épopée du cinéma.

Gratuit. Salle de la Fanfare du Musée, de 17h30 à 18h30.

Proposé par les Amis du Musée Jacques Guidez d’Airvault.

2023-09-30

10, rue de la Gendarmerie

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Want to immerse yourself in a 19th-century projection thanks to working magic lanterns? Come and discover the show: Vincent Martin & his magic lantern. This show, for all ages, is an opportunity to better understand how this object, which enabled the first public projections before the epic of cinema, worked.

Free admission. Salle de la Fanfare du Musée, from 5:30pm to 6:30pm.

Offered by the Friends of the Musée Jacques Guidez d’Airvault

¿Quiere sumergirse en una proyección del siglo XIX gracias a linternas mágicas en funcionamiento? Venga a descubrir el espectáculo: Vincent Martin y su linterna mágica. Este espectáculo, para todas las edades, es una oportunidad para saber más sobre el funcionamiento de este objeto, que sirvió para las primeras proyecciones públicas antes de la llegada del cine.

Entrada gratuita. Sala de la Fanfarria del Museo, de 17.30 a 18.30 h.

Organizado por los Amigos del Museo Jacques Guidez de Airvault

Haben Sie Lust, dank funktionierender Laterna magica in eine Projektion des 19. Jahrhunderts einzutauchen? Entdecken Sie die Show: Vincent Martin & seine Laterna magica. Diese Show für alle Altersgruppen bietet die Gelegenheit, die Funktionsweise dieses Objekts besser zu verstehen, das die ersten öffentlichen Filmvorführungen vor dem Epos des Kinos ermöglichte.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Fanfarensaal des Museums, von 17:30 bis 18:30 Uhr.

Angeboten von den Freunden des Museums Jacques Guidez d’Airvault

