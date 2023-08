Animation jeune public « A la découverte du cinéma » 10 Rue de la Gendarmerie Airvault, 17 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Ça tourne au musée » présentée au musée Jacques Guidez d’ Airvault, les enfants de 6 à 11 ans sont invités à participer à cette animation : « Découvre les secrets du cinéma et repars avec les objets que tu as fabriqués. » Par la création de petits objets simples à réaliser et appelés jouets optiques, les enfants découvriront les secrets de fonctionnement du cinéma. Samedi et dimanche de 15 h à 16 h. Gratuit (dans la limite des places disponibles). Informations au 05 49 64 69 51..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 16:00:00. .

10 Rue de la Gendarmerie

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the temporary exhibition « Ça tourne au musée » presented at the Jacques Guidez Museum in Airvault, children aged 6 to 11 are invited to take part in this animation: « Discover the secrets of cinema and leave with the objects you’ve made. » By creating small, easy-to-make objects called optical toys, children will discover the secrets of how cinema works. Saturday and Sunday, 3 pm to 4 pm. Free (subject to availability). Information on 05 49 64 69 51.

En el marco de la exposición temporal « Ça tourne au musée » del Museo Jacques Guidez de Airvault, se invita a los niños de 6 a 11 años a participar en esta actividad: « Descubre los secretos del cine y llévate a casa los objetos que has fabricado » Creando pequeños objetos fáciles de fabricar, llamados juguetes ópticos, los niños descubrirán los secretos del funcionamiento del cine. Sábado y domingo, de 15.00 a 16.00 h. Gratuito (sujeto a disponibilidad). Información en el 05 49 64 69 51.

Im Rahmen der Sonderausstellung « Ça tourne au musée », die im Museum Jacques Guidez in Airvault gezeigt wird, sind Kinder zwischen 6 und 11 Jahren eingeladen, an dieser Animation teilzunehmen: « Entdecke die Geheimnisse des Kinos und gehe mit den Objekten, die du hergestellt hast, nach Hause. » Durch die Herstellung von kleinen, einfach herzustellenden Objekten, die als optische Spielzeuge bezeichnet werden, entdecken die Kinder die Geheimnisse der Funktionsweise des Kinos. Samstag und Sonntag von 15:00 bis 16:00 Uhr. Kostenlos (im Rahmen der verfügbaren Plätze). Informationen unter 05 49 64 69 51.

Mise à jour le 2023-08-18 par CC Airvaudais Val du Thouet