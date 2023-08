Visite libre du musée Jacques Guidez 10 rue de la Gendarmerie Airvault, 16 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Situé au coeur du bourg médiéval, le musée municipal est installé dans les bâtiments conventuels de l’abbaye avec la salle du cuvier, la chapelle et l’ancien logis abbatial. Le musée accueille une collection importante d’objets ethnographiques du Poitou. A travers ces objets authentiques et des salles reconstituées, le visiteur découvrira des aspects de la vie au XIXème siècle et au début du XXème siècle. Visite libre samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Entrée gratuite..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:30:00. .

10 rue de la Gendarmerie

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Located in the heart of the medieval town, the municipal museum is housed in the abbey’s conventual buildings, with the vat room, chapel and former abbey dwelling. The museum houses a major collection of ethnographic objects from the Poitou region. Through these authentic objects and reconstructed rooms, visitors will discover aspects of life in the 19th and early 20th centuries. Open Saturday and Sunday, 10 a.m. to 12:30 p.m. and 2 p.m. to 6:30 p.m. Free admission.

Situado en el corazón de la ciudad medieval, el museo municipal está instalado en los edificios conventuales de la abadía, como la sala de las cubas, la capilla y la antigua residencia del abad. El museo alberga una amplia colección de objetos etnográficos de la región de Poitou. A través de estos objetos auténticos y de las salas reconstruidas, los visitantes pueden descubrir aspectos de la vida en el siglo XIX y principios del XX. Entrada gratuita los sábados y domingos de 10.00 a 12.30 h y de 14.00 a 18.30 h. Entrada gratuita.

Das im Herzen der mittelalterlichen Stadt gelegene Stadtmuseum ist in den Klostergebäuden der Abtei mit dem Kelterraum, der Kapelle und der ehemaligen Abteiwohnung untergebracht. Das Museum beherbergt eine bedeutende Sammlung ethnografischer Objekte aus dem Poitou. Anhand dieser authentischen Objekte und rekonstruierter Räume kann der Besucher Aspekte des Lebens im 19. und frühen 20. Jahrhundert entdecken. Freie Besichtigung Samstag und Sonntag von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:30 Uhr. Eintritt frei.

