Concert « Jazz à New Parth’ débarque à Airvault » 10 Rue de la Gendarmerie Airvault, 16 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

A la nuit tombée, la commune d’Airvault et l’association Les Amis du Musée proposent un concert unique dans la cour du musée Jacques Guidez. Le spectateur plongera dans l’univers du jazz grâce à une alternance de morceaux interprétés par le Band Jazz à New Parth’ et de courts métrages soigneusement sélectionnés. Le concert débutera à 21 h. Gratuit. Informations au 05 49 64 69 51..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 22:30:00. .

10 Rue de la Gendarmerie

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



At nightfall, the commune of Airvault and the association Les Amis du Musée are offering a unique concert in the courtyard of the Musée Jacques Guidez. The audience will be immersed in the world of jazz, with alternating pieces performed by the Band Jazz à New Parth’ and carefully selected short films. The concert starts at 9 pm. Free admission. Information on 05 49 64 69 51.

Al caer la noche, el ayuntamiento de Airvault y la asociación Les Amis du Musée ofrecen un concierto único en el patio del Museo Jacques Guidez. El público se sumergirá en el mundo del jazz, alternando piezas interpretadas por el grupo Jazz à New Parth’ y cortometrajes cuidadosamente seleccionados. El concierto comienza a las 21.00 horas. Entrada gratuita. Información en el 05 49 64 69 51.

Bei Einbruch der Dunkelheit bieten die Gemeinde Airvault und der Verein Les Amis du Musée ein einzigartiges Konzert im Hof des Museums Jacques Guidez an. Die Zuschauer tauchen in die Welt des Jazz ein, indem sie abwechselnd Stücke, die von der Band Jazz à New Parth’ interpretiert werden, und sorgfältig ausgewählte Kurzfilme sehen. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Informationen unter 05 49 64 69 51.

Mise à jour le 2023-08-26 par CC Airvaudais Val du Thouet