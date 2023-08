Visite libre de l’exposition « Ça tourne au musée » 10 rue de la gendarmerie Airvault, 16 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Découvrez aussi l’exposition temporaire réalisée par le service Patrimoine et l’association Les Amis du Musée Jacques Guidez d’ Airvault. Plongez-vous dans l’épopée du 7ème art, du cinématographe au cinéma jusque dans les années 50. Partez également à la découverte de la longue histoire du Ciné Val d’Or. Les bénévoles et les médiateurs culturels seront présents dans les salles pour répondre aux questions des visiteurs samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Gratuit. Informations au 05 49 70 84 07..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:30:00. .

10 rue de la gendarmerie

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover also the temporary exhibition organized by the Heritage Department and the association Les Amis du Musée Jacques Guidez d’Airvault. Immerse yourself in the epic story of the 7th art, from the cinematograph to the 50s. And discover the long history of Ciné Val d’Or. Volunteers and cultural mediators will be on hand to answer visitors’ questions Saturday and Sunday from 10 a.m. to 12:30 p.m. and from 2 p.m. to 6:30 p.m. Free admission. Information on 05 49 70 84 07.

También hay una exposición temporal organizada por el Departamento de Patrimonio y la asociación Les Amis du Musée Jacques Guidez d’Airvault. Sumérjase en la historia del séptimo arte, desde el cinematógrafo hasta el cine de los años 50. Y descubra la larga historia del Ciné Val d’Or. Voluntarios y mediadores culturales estarán presentes en las salas para responder a las preguntas de los visitantes el sábado y el domingo de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:30. Entrada gratuita. Información en el 05 49 70 84 07.

Entdecken Sie auch die Sonderausstellung, die von der Abteilung für Kulturerbe und dem Verein Les Amis du Musée Jacques Guidez d’ Airvault zusammengestellt wurde. Tauchen Sie ein in das Epos der 7. Kunst, vom Kinematographen bis zum Kino in den 50er Jahren. Entdecken Sie auch die lange Geschichte des Ciné Val d’Or. Freiwillige Helfer und Kulturvermittler werden am Samstag und Sonntag von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:30 Uhr in den Sälen anwesend sein, um die Fragen der Besucher zu beantworten. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen unter 05 49 70 84 07.

Mise à jour le 2023-08-18 par CC Airvaudais Val du Thouet