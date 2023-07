Exposition « ça tourne au musée! » 10 Rue de la Gendarmerie Airvault, 2 août 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Dans le cadre de l’exposition « ça tourne au musée ! » qui se déroule du 26 mai au 30 septembre, sur le thème du cinéma et la transition du film muet né en 1895 jusqu’à l’arrivée de la couleur dans les années 1950, une animation est proposée pour les enfants de 6 à 11 ans, de 14 h 30 à 16 h 30. L’animation est gratuite. Réservations obligatoire au 05 49 70 84 07 ou au 05 49 64 69 51..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . .

10 Rue de la Gendarmerie

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Ça tourne au musée! » exhibition running from May 26 to September 30, on the theme of cinema and the transition from the silent film born in 1895 to the arrival of color in the 1950s, an animation is offered for children aged 6 to 11, from 2:30 to 4:30 pm. Free of charge. Reservations required on 05 49 70 84 07 or 05 49 64 69 51.

En el marco de la exposición « Ça tourne au musée! », del 26 de mayo al 30 de septiembre, sobre el cine y la transición del cine mudo de 1895 a la llegada del color en los años 50, se propone una actividad para niños de 6 a 11 años, de 14.30 a 16.30 h. La actividad es gratuita. Es necesario reservar en los teléfonos 05 49 70 84 07 o 05 49 64 69 51.

Im Rahmen der Ausstellung « ça tourne au musée! », die vom 26. Mai bis zum 30. September läuft und sich mit dem Thema Kino und dem Übergang vom 1895 entstandenen Stummfilm bis zur Einführung der Farbe in den 1950er Jahren befasst, wird von 14:30 bis 16:30 Uhr eine Animation für Kinder von 6 bis 11 Jahren angeboten. Die Animation ist kostenlos. Reservierungen sind erforderlich unter 05 49 70 84 07 oder 05 49 64 69 51.

Mise à jour le 2023-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet