Le Bar Bouilleur à Airvault 10 Rue de la Gendarmerie Airvault, 29 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Bar, casse croûte et exposition d’artistes dans l’arboretum et la cour du musée municipal Jacques Guidez. L’association Bar Bouilleur souhaite mettre en relation les artistes, proposer des expositions d’œuvres de tous styles ; arts de rue, tableaux, sculptures, musique, artisanat, créatif, démonstration artistique. De midi à minuit au musée Jacques Guidez à Airvault. Gratuit..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

10 Rue de la Gendarmerie

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Bar, snack and exhibition of artists in the arboretum and the courtyard of the municipal museum Jacques Guidez. The association Bar Bouilleur wishes to put in relation the artists, to propose exhibitions of works of all styles; street arts, paintings, sculptures, music, crafts, creative, artistic demonstration. From noon to midnight at the Jacques Guidez museum in Airvault. Free of charge.

Bar, merienda y exposición de artistas en el arboreto y el patio del museo municipal Jacques Guidez. La asociación Bar Bouilleur quiere poner en contacto a los artistas y ofrecer exposiciones de obras de todos los estilos: arte callejero, pintura, escultura, música, artesanía, creación y demostraciones artísticas. De mediodía a medianoche en el Museo Jacques Guidez de Airvault. Entrada gratuita.

Bar, Imbiss und Künstlerausstellung im Arboretum und im Hof des Stadtmuseums Jacques Guidez. Der Verein Bar Bouilleur möchte Künstler miteinander in Verbindung bringen und Ausstellungen von Werken aller Stilrichtungen anbieten; Straßenkunst, Bilder, Skulpturen, Musik, Kunsthandwerk, Kreatives, künstlerische Vorführungen. Von 12 Uhr mittags bis Mitternacht im Museum Jacques Guidez in Airvault. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet