Construction de nichoirs à oiseaux 10 rue de la Gare Dannemarie, 7 octobre 2023, Dannemarie.

Dannemarie,Haut-Rhin

Construction de nichoirs pour les rouges-gorges et les mésanges, à emporter. Insc- ription auprès de la médiathèque de Dannemarie au 03 89 08 05 98..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

10 rue de la Gare

Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est



Construction of nesting boxes for robins and titmice, to take away. Insc- ription from the Dannemarie media library on 03 89 08 05 98.

Construir cajas nido para petirrojos y herrerillos, para llevar. Inscríbete en la mediateca de Dannemarie llamando al 03 89 08 05 98.

Bau von Nistkästen für Rotkehlchen und Meisen, zum Mitnehmen. Anmeldun- gen bei der Mediathek in Dannemarie unter 03 89 08 05 98.

