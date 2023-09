Conférence NATURALISTE INTERACTIVE ET MARRANTE 10 rue de la Gare Dannemarie, 6 octobre 2023, Dannemarie.

Dannemarie,Haut-Rhin

Vous pourrez tester vos connaissances sur la nature dans le Sundgau…Inscription auprès de la médiathèque de Dannemarie au 03 89 08 05 98. limité à 20 participants.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 20:30:00. 0 EUR.

10 rue de la Gare

Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est



You can test your knowledge of nature in the Sundgau… Register at the Dannemarie media library on 03 89 08 05 98. limited to 20 participants

Puedes poner a prueba tus conocimientos sobre la naturaleza en el Sundgau… Inscríbete en la mediateca de Dannemarie en el teléfono 03 89 08 05 98. limitado a 20 participantes

Sie können Ihr Wissen über die Natur im Sundgau testen?Anmeldung bei der Mediathek in Dannemarie unter 03 89 08 05 98. Begrenzt auf 20 Teilnehmer

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme du Sundgau