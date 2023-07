Arche de Noé 10 Rue de la Fossé aux Chevaux Éteignières, 12 juillet 2023, Éteignières.

Éteignières,Ardennes

Déam­­­­­­­­­­­­­­­­­­bu­­­­­­­­­­­­­­­­­­ler dans le grand parc d’Etei­­­­­­­­­­­­­­­­­­gnières, c’est un peu faire un tour du monde des animaux. On peut y appro­­­­­­­­­­­­­­­­­­cher lièvres de Pata­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­nie, tortues, ratons laveurs ou encore Muntjac, le plus petit chevreuil du monde mais aussi des chameaux, autruches, émeus… La ferme péda­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­gique rassemble quelque 150 animaux, Abri de 200 m2 pour l’observation des animaux et à l’extérieur, étang et sentier pédagogique de 1 km, permettant de découvrir les animaux en liberté.Accueil de classes : ateliers de plantations de céréales, filage de la laine, fabrication de beurre et de jus de fruits.Laboratoire de confection de confitures (fruits locaux).Accueil de groupes ou visites libres. tarif individuel : 10€/perstarif famille ou petit groupe : 9€/pers Dégus­­­­­­­­­­­­­­­­­­tez aussi une crêpe avec de la confiture maison et une boisson à la fin de votre visite..

10 Rue de la Fossé aux Chevaux

Éteignières 08260 Ardennes Grand Est



To walk in the big park of Eteignières, it is a little to make a world tour of the animals. You can see Patagonian hares, turtles, raccoons or Muntjac, the smallest deer in the world, but also camels, ostriches, emus… The educational farm gathers about 150 animals, 200 m2 shelter for the observation of the animals and outside, pond and educational path of 1 km, allowing to discover the animals in freedom.Reception of classes: workshops of plantations of cereals, spinning of the wool, manufacture of butter and fruit juice.Groups are welcome or free visits. individual price : 10€/perstarif family or small group : 9€/pers. Taste also a pancake with home-made jam and a drink at the end of your visit.

Pasear por el gran parque de Eteignières es como dar una vuelta al mundo de los animales. Podrá ver liebres patagónicas, tortugas, mapaches y Muntjac, el ciervo más pequeño del mundo, así como camellos, avestruces y emús… La granja educativa cuenta con unos 150 animales, un refugio de 200 m2 para observar a los animales y, en el exterior, un estanque y un sendero educativo de 1 km, que permite descubrir a los animales en libertad. Recepción de clases: talleres de siembra de cereales, hilado de lana, elaboración de mantequilla y zumo de frutas.Los grupos son bienvenidos o las visitas son gratuitas. precio individual: 10€/persona familia o grupo pequeño: 9€/persona Pruebe también una tortita con mermelada casera y una bebida al final de su visita.

Ein Spaziergang durch den großen Park von Eteignières ist ein bisschen wie eine Weltreise der Tiere. Hier kann man Patagonische Hasen, Schildkröten, Waschbären oder Muntjac, das kleinste Reh der Welt, aber auch Kamele, Strauße, Emus usw. sehen. Auf dem pädagogischen Bauernhof leben etwa 150 Tiere. 200 m2 großer Unterstand zur Beobachtung der Tiere und im Außenbereich ein Teich und ein 1 km langer Lehrpfad, auf dem die Tiere in Freiheit entdeckt werden können.Empfang von Schulklassen: Workshops zur Getreidepflanzung, zum Spinnen von Wolle, zur Herstellung von Butter und Fruchtsäften.Labor zur Herstellung von Konfitüren (lokale Früchte).Empfang von Gruppen oder freie Besichtigungen. Einzeltarif: 10€/perstarif Familie oder kleine Gruppe: 9€/pers Probieren Sie am Ende Ihres Besuchs auch einen Crêpe mit hausgemachter Konfitüre und ein Getränk.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme