Les vergers Courtois 10, Rue de la Croix des arbres Suzanne, 12 juillet 2023, Suzanne.

Suzanne,Ardennes

Achetez leurs produits sur place de 9h à 12h et de 13h à 17h30 du lundi au samedi et sur rendez-vous en semaine de novembre à août. Présence sur la marchés : – au Châtelet-sur-Retourne au magasin de producteurs, point de Vente Collectif « L’aire à Grange » le vendredi de 10h à 19h et samedi de 09h à 18h. – à Charleville-Mézières au Drive Fermier – vente en ligne sur locavor.fr.

fin : . .

10, Rue de la Croix des arbres

Suzanne 08130 Ardennes Grand Est



Buy their products on site from 9am to 12pm and from 1pm to 5:30pm from Monday to Saturday and by appointment during the week from November to August. Presence on the markets: – in Châtelet-sur-Retourne at the producers’ store, point of Collective Sale « L’aire à Grange » on Friday from 10 am to 7 pm and Saturday from 9 am to 6 pm. – in Charleville-Mézières at the Drive Fermier – online sales on locavor.fr

Compre sus productos in situ de 9 a 12 y de 13 a 17.30 horas de lunes a sábado y con cita previa entre semana de noviembre a agosto. Presencia en los mercados: – en Châtelet-sur-Retourne en la tienda de los productores, Punto de Venta Colectiva « L’aire à Grange » los viernes de 10 a 19 horas y los sábados de 9 a 18 horas. – en Charleville-Mézières en el Drive Fermier – venta en línea en locavor.fr

Kaufen Sie ihre Produkte vor Ort von Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr und von November bis August nach Vereinbarung unter der Woche. Marktpräsenz: – in Châtelet-sur-Retourne im Erzeugerladen, kollektiver Verkaufspunkt « L’aire à Grange » freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr. – in Charleville-Mézières im Drive Fermier – Online-Verkauf auf locavor.fr

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme