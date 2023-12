CONCERT ROCK CELTIQUE À LA FABRIQUE // BONCHAMP-LES-LAVAL 10 Rue de la Chambrouillère Bonchamp-lès-Laval Catégories d’Évènement: BONCHAMP LES LAVAL

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17 Concert à la Fabrique – Rock Celtique.

B.R.E.T.O.N.S

Organisé par KPDP Productions et Aztec Musique Un spectacle musical familial, festif aux accents trad et rock, qui réjouira un large public. Deux heures de show et pas moins de 15 artistes évoluant sur scène comme une tornade, sur des airs celtiques connus de tous. INFOS PRATIQUES :

• Samedi 17 février à 20h

• Salle La Fabrique – Rue de la Chambrouillère – Bonchamp les Laval

• Tarif : 19€ en prévente / Réduit : 16 € / Moins de 16 ans : gratuit EUR.

10 Rue de la Chambrouillère La Fabrique

Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire

