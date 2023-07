Exposition collective d’une douzaine d’artistes organisée à la galerie Sabaïa 10 Rue de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie, 21 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Une douzaine d’artistes unissent leurs talents pour faire vivre le quartier Sainte-Marie durant tout l’été avec une exposition collective.

Cet été, le peintre Patrick Mancho a proposé aux artistes de sa connaissance de se réunir au sein de la galerie Jyga afin de dynamiser la vie culturelle du territoire, du 21 juillet au 31 aout. L’artiste -galeriste Ramuntxo Videgaray ouvrira tous les après-midis du mardi au dimanche, en se relayant avec d’autres férus d’art..

2023-07-21 fin : 2023-08-31 19:00:00. EUR.

10 Rue de la Cathédrale Galerie Jyga

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A dozen artists combine their talents to bring the Sainte-Marie district to life throughout the summer with a group exhibition.

This summer, from July 21 to August 31, painter Patrick Mancho has invited artists of his acquaintance to come together at the Jyga gallery to energize the area’s cultural life. Artist-gallerist Ramuntxo Videgaray will be open every afternoon from Tuesday to Sunday, taking turns with other art enthusiasts.

Una docena de artistas unen sus talentos para animar el barrio de Sainte-Marie durante todo el verano con una exposición colectiva.

Este verano, del 21 de julio al 31 de agosto, el pintor Patrick Mancho ha invitado a artistas que conoce a reunirse en la galería Jyga para dinamizar la vida cultural de la zona. El artista-galerista Ramuntxo Videgaray abrirá todas las tardes de martes a domingo, turnándose con otros aficionados al arte.

Ein Dutzend Künstler vereinen ihre Talente, um das Viertel Sainte-Marie den ganzen Sommer über mit einer Gruppenausstellung zum Leben zu erwecken.

Diesen Sommer hat der Maler Patrick Mancho Künstlern aus seinem Bekanntenkreis vorgeschlagen, sich vom 21. Juli bis 31. August in der Galerie Jyga zu versammeln, um das kulturelle Leben in der Gegend zu beleben. Der Künstler und Galerist Ramuntxo Videgaray wird von Dienstag bis Sonntag jeden Nachmittag geöffnet sein und sich mit anderen Kunstliebhabern abwechseln.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn