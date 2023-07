Exposition collective Grande inauguration 10 Rue de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie, 21 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Grande inauguration ce vendredi.

Cet inauguration permettra au public de rencontrer de nombreux artistes à partir de 15h30, dont certains qui viennent tout juste de s’installer sur le territoire: photos, peintures, dessins, et différentes techniques artistiques donneront au lieu des airs de petit musée..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 23:00:00. EUR.

10 Rue de la Cathédrale Galerie Jyga

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Grand opening this Friday.

Starting at 3.30pm, the public will be able to meet a number of artists, some of whom have only recently moved to the area: photos, paintings, drawings, and a variety of artistic techniques will give the place the air of a small museum.

Gran inauguración este viernes.

A partir de las 15.30 horas, el público podrá conocer a varios artistas, entre ellos algunos que acaban de instalarse en la zona: fotos, pinturas, dibujos y diversas técnicas artísticas darán al lugar un aire de pequeño museo.

Große Einweihung am Freitag.

Fotos, Gemälde, Zeichnungen und verschiedene künstlerische Techniken werden dem Ort den Charakter eines kleinen Museums verleihen.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn