Découverte de 5 passionnées des métiers d’art à la boutique 10SIGN Artisanat Paris dans le Marais 27 mars – 2 avril 10 rue de Fourcy Paris 4

La Boutique 10SIGN ARTISANAT Paris gérée par la CMA IDF – Paris met en valeur le savoir-faire artisanal lors d’évènements tels que les JEMA.

Située au 10 rue de Fourcy dans le 4ème arrondissement à proximité de la station de métro Saint-Paul dans le Marais.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la CMA IDF-Paris vous présente durant toute la semaine 5 créatrices talentueuses et vous invite à découvrir leur travail, leurs techniques à travers des démonstrations et des échanges.

Diane CARRIE – Blossom Bohemian – Artisane bijoutière

Diane Carrié fonde en 2012 la marque Blossom Bohemian.

Créatrice tout d’abord autodidacte dans l’univers du bijou, elle a rapidement l’opportunité de suivre une formation à la prestigieuse école BJO ainsi qu’une formation continue aux côtés de Galatée Pestre au sein de Paris-Ateliers. Dès lors, à travers des pièces délicatement épurées, elle donne vie à un univers sensuel et intemporel.

Guidée par la matière et ses textures, qui demeurent le fil conducteur de son travail, elle découpe, grave, martèle et croise les techniques en y mêlant tour à tour aussi bien des métaux précieux comme l’argent, des alliages dorés à l’or fin, des liens, du tissage, ou des pierres fines. Artisan avant tout, elle réalise minutieusement chaque collection dans son atelier parisien, toujours en petite série ou pièce unique, avec cet amour et cette attention toute particulière donnés au détail qui rendent chaque bijou unique.

Depuis la création du label FABRIQUÉ à PARIS décerné par la ville de Paris, Diane est labellisée chaque année.

https://blossombohemian.com/

https://www.instagram.com/blossombohemian/

Mélyne ROI – Artisane maroquinière

« Je suis maroquinière autodidacte et j’imagine et fabrique en pièces uniques de la maroquinerie, directement inspirée de la faune et de la flore ainsi que des mouvements emblématiques tels que les arts déco ou l’art Nouveau.

Les pièces produites sont réalisées en grande majorité à partir de cuirs provenant de stocks dormants des maisons de luxe ou de créateurs. Ces matières détermineront la pièce à créer selon leur couleur, leur souplesse ou encore leur texture. »

https://www.boutique-melyneroi.com/

https://www.instagram.com/melyne_roi/

Lorraine GROUVEL – Apollonie ceramics – Artisane céramiste

Lorraine Grouvel est une céramiste franco-canadienne aujourd’hui basée à Paris.

Ses pièces se situent dans un univers brut, sobre et empreint de fragilité.

À mi-chemin entre le fonctionnel et le sculptural, ses compositions s’apparentent à des natures mortes. Une poésie de la simplicité, de la frugalité, et de l’ordinaire qui se retrouve aussi dans le choix de ses matériaux.

https://refair.fr/apollonie/

https://www.instagram.com/apollonie.ceramics/

Paname Blues SAS – Ni une ni deux bijoux – Bijoux en bois éco-responsable, cuir upcyclé et pierres naturelles

Nous sommes deux créatrices rencontrées sur un salon professionnel en 2008 à Paris.Avant de créer nos bijoux nous avions déjà chacune une marque d’accessoires en cuir (des ceintures réversibles pour Songül et des sacs Unisexe pour Nolwenn).

Nous attachons une importance toute particulière à la sélection de nos matières premières parmi les plus respectueuses et durables (cuir upcyclé, issu de ressourceries, bois de hêtre éco-responsable).

Tous les bijoux sont intégralement fabriqués dans notre atelier à Paris par nous (Atelier Bonheur, partagé avec Valérie, fondatrice de la marque de maroquinerie La Baïta. 9 avenue Gambetta 75020 Paris).

Pour limiter notre impact, nous produisons « à la commande » donc pas de soldes, pas de stocks ni d’invendus pour un prix juste toute l’année.

https://www.niunenideux-bijoux.com/

https://www.instagram.com/niunenideuxbijoux/

Cindy HOCHE – Lydhor – Textiles pour bébés

Lydhor est une marque de textiles pour le bébé, pour ceux qui les aident à grandir, et qui veulent les gâter, créé en 2016 par Cindy. Architecte d’intérieur, la créatrice a toujours eu le goût de l’esthétique, et du fonctionnel.

Elle s’attache à créer un univers, une ambiance douce et apaisante pour bébé, mais également des produits pratiques et réutilisables après que bébé a grandi. Elle tente également de réfléchir au toucher, à la vue et aux sensations qu’il aura en manipulant et découvrant les objets dans son environnement.

https://lydhor.paris/

https://www.instagram.com/lydhor/?hl=fr

Au programme :

Samedi 1 avril à 15h – sans réservation :

Diane CARRIE – Blossom Bohemian – Artisane bijoutière

Démonstration de “martelage et gravure au poinçon sur laiton”

Pour l’occasion, j’expliquerai les différentes étapes du processus de recuit et d’écrouissage du métal et je ferai une démonstration de martelage/poinçonnage à l’aide d’un tas ainsi que de poinçons en acier et de différents marteaux.

Samedi 1 avril à 16h – sans réservation :

Lorraine GROUVEL – Apollonie ceramics – Artisane céramiste

Les JEMA à la boutique seront une occasion pour Lorraine de faire découvrir le processus de création d’une pièce en céramique, de la recherche aux étapes de fabrication : techniques de modelage, cuisson biscuit et émaillage avec une démonstration sur une pièce afin de faire découvrir les gestes de façonnage.

Tout le long du week-end, sans rdv, ni réservation :

Mélyne ROI – Artisane maroquinière

Atelier pour enfants à partir de 4 ans :

Venez avec vos enfants, réaliser une bourse en cuir.

Mélyne vous expliquera également les techniques de tanage et les différents cuirs…

Cindy HOCHE – Artisane couturière et brodeuse

Atelier à partir de 7 ans et sans limite d’âge :

Venez avec votre veste, votre tote bag ou un simple morceau de tissu pour réaliser votre propre broderie. Cindy vous expliquera les bases de la broderie et vous accompagnera dans la réalisation du motif de votre choix.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T15:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Boutique le marais

CMA IDF – Paris