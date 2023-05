Rendez-vous au jardin Riedgarten 10 rue de Dordogne, 3 juin 2023, Bindernheim.

Bindernheim,Bas-Rhin

Admirez ces roses odorantes, promenez vous entre les plantes vivaces et les arbustes, détendez-vous près du mur en pierre,….

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. EUR.

10 rue de Dordogne

Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Admire these fragrant roses, walk among the perennials and shrubs, relax near the stone wall,…

Admire las fragantes rosas, pasee entre las plantas perennes y los arbustos, relájese junto al muro de piedra,…

Bewundern Sie die duftenden Rosen, spazieren Sie zwischen den Stauden und Sträuchern, entspannen Sie sich an der Steinmauer,…

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de tourisme du grand Ried