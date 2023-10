Théâtre alsacien 10 Rue de Collonges au mont d’or Illhaeusern, 18 novembre 2023, Illhaeusern.

Illhaeusern,Haut-Rhin

Humour, ambiance conviviale et langue alsacienne maîtrisée : tels sont les ingrédients qui composeront cette soirée de théâtre !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:00:00. EUR.

10 Rue de Collonges au mont d’or

Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est



Humor, a friendly atmosphere and a mastery of the Alsatian language: these are the ingredients that will make up this evening of theater!

Humor, ambiente cordial y dominio de la lengua alsaciana: ¡estos son los ingredientes de esta velada teatral!

Humor, eine gesellige Atmosphäre und eine beherrschte elsässische Sprache: Das sind die Zutaten, aus denen dieser Theaterabend bestehen wird!

