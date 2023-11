CONCERT REPAS : TO JAZZYMUT 10 rue de Charmes Bouxurulles, 18 novembre 2023, Bouxurulles.

Bouxurulles,Vosges

CONCERT REPAS : TO JAZZYMUT.

Le Beaujolais Nouveau arrive en Musique. Le Boux du Monde vous invite au concert de To JazzyMut.

To JazzyMut, c’est une guitare, un contrebasse, et trois voix. Ces trois musiciens nancéiens sont réunis autour d une même passion. Chacun apporte ses goûts, ses influences, sa musicalité. Tous sont animés par l’envie de chanter, de jouer et de vous faire partager un savoureux mélange de chansons française, de blues, de rythmes latin et de jazz bien sûr. Une chanteuse , un guitariste chanteur, un contrebassiste-chanteur .

19h30 : Session Apéritive

20h : Repas. Oeuf Parfait façon Meurette, le suprême de volaille japonais basse température & caramélisé, fromage, dessert pistaché.

21h30 : Concert

Tarif repas + concert = 40 €

Réservation au 09 51 40 82 74. Tout public

Samedi 2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 . .

10 rue de Charmes

Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est



DINNER CONCERT: TO JAZZYMUT.

Beaujolais Nouveau arrives with music. Le Boux du Monde invites you to a concert by To JazzyMut.

To JazzyMut is a guitar, a double bass and three voices. These three musicians from Nancy are united by the same passion. Each brings his or her own tastes, influences and musicality. All are driven by the desire to sing, to play and to share with you a delicious blend of French songs, blues, Latin rhythms and, of course, jazz. One singer, one guitarist-singer, one double-bassist-singer.

7:30pm: Apéritive session

8pm: Meal. Oeuf Parfait façon Meurette, low-temperature & caramelized Japanese poultry supreme, cheese, pistachio dessert.

9:30pm: Concert

Price for meal + concert = 40 ?

Book on 09 51 40 82 74

CENA CONCIERTO: A JAZZYMUT.

El Beaujolais Nouveau llega con música. Le Boux du Monde le invita a un concierto de To JazzyMut.

To JazzyMut es una guitarra, un contrabajo y tres voces. Estos tres músicos de Nancy comparten la misma pasión. Cada uno aporta sus gustos, sus influencias y su musicalidad. A todos les mueve el deseo de cantar, tocar y compartir con usted una deliciosa mezcla de canciones francesas, blues, ritmos latinos y, por supuesto, jazz. Un cantante, un guitarrista, un contrabajista y una cantante.

19.30 h: Sesión de aperitivo

20.00 h: Comida. Oeuf Parfait façon Meurette, suprema de ave japonesa a baja temperatura y caramelizada, queso, postre de pistacho.

21h30: Concierto

Precio comida + concierto = 40

Reserva en el 09 51 40 82 74

KONZERT ESSEN: TO JAZZYMUT.

Der Beaujolais Nouveau kommt mit Musik. Der Boux du Monde lädt Sie zum Konzert von To JazzyMut ein.

To JazzyMut, das sind eine Gitarre, ein Kontrabass und drei Stimmen. Diese drei Musiker aus Nancy sind durch eine gemeinsame Leidenschaft vereint. Jeder bringt seinen Geschmack, seine Einflüsse und seine Musikalität ein. Alle werden von der Lust zu singen, zu spielen und eine köstliche Mischung aus französischen Chansons, Blues, lateinamerikanischen Rhythmen und natürlich Jazz mit Ihnen zu teilen, angetrieben. Eine Sängerin, ein singender Gitarrist, ein Kontrabassist und Sänger.

19.30 Uhr: Aperitif-Session

20.00 Uhr: Mahlzeit. Oeuf Parfait façon Meurette, japanisches Niedrigtemperatur-Geflügelsupreme & karamellisiert, Käse, Pistaziendessert.

21.30 Uhr: Konzert

Preis Mahlzeit + Konzert = 40 ?

Reservierung unter 09 51 40 82 74

Mise à jour le 2023-10-31 par OT MIRECOURT