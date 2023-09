LES CONTES DU SAMEDI 10 rue de Bordeaux Mont-Saint-Martin, 14 octobre 2023, Mont-Saint-Martin.

Mont-Saint-Martin,Meurthe-et-Moselle

Venez lire ou écouter un conte de votre choix autour d’un café, dans une ambiance conviviale en petit comité.

Sur inscription.. Adultes

Samedi 2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 11:30:00. 0 EUR.

10 rue de Bordeaux Médiathèque Louis Aragon

Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and read or listen to a story of your choice over a cup of coffee, in a friendly atmosphere and small group.

Registration required.

Venga a leer o escuchar un cuento de su elección mientras toma una taza de café, en un ambiente agradable y de grupo reducido.

Inscripción obligatoria.

Lesen oder hören Sie ein Märchen Ihrer Wahl bei einer Tasse Kaffee, in einer gemütlichen Atmosphäre und in kleiner Runde.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-17 par OT DU GRAND LONGWY