Salon Vinivals – Salon du vin et du terroir 13è édition 10 rue Danton Vals-près-le-Puy, samedi 10 février 2024.

Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-11

L’association Vals’Avenir et les cavistes du Puy-en-Velay organisent la 13è édition du salon du vin et du terroir pour mettre à l’honneur le vin et les bons produits du terroir. Le salon est ouvert au public samedi de 10h à 18h30 et dimanche de 10h à 18h.

10 rue Danton Le Préau

Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



