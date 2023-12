CONCERT DE ROCK – Ô KRAKEN BÉZIERS 10 Rue d’Alsace Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Concert de rock des années 70’s/80’s du groupe Old School !.

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 . .

10 Rue d’Alsace

Béziers 34500 Hérault Occitanie



70’s/80’s rock concert by the band Old School!

¡Concierto de rock de los 70/80 a cargo del grupo Old School!

Rockkonzert der Band Old School aus den 70er/80er Jahren!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE