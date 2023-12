Some Produkt – Concerts Do not Machine + 8 Me Again 10 rue Condé Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Some Produkt – Concerts Do not Machine + 8 Me Again 10 rue Condé Périgueux, 9 février 2024, Périgueux. Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 23:30:00 ✘ MIKE NOEGRAF (Folk Punk Rock – Lyon)

✘ ALICE H.A (Folk Pop Rock – Nantes).

✘ MIKE NOEGRAF (Folk Punk Rock – Lyon)

✘ ALICE H.A (Folk Pop Rock – Nantes)

✘ MIKE NOEGRAF (Folk Punk Rock – Lyon)

✘ ALICE H.A (Folk Pop Rock – Nantes) EUR.

10 rue Condé Le Graal

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-23 par OT Communal de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Code postal 24000 Lieu 10 rue Condé Adresse 10 rue Condé Le Graal Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville 10 rue Condé Périgueux Latitude 45.1832519 Longitude 0.71927589 latitude longitude 45.1832519;0.71927589

10 rue Condé Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/