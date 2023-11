Semaine de sensibilisation contre les violences faites aux femmes 10 Rue Charretière Saint-Junien, 23 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, une animation d’un Caféministe « Faire face aux violences » par l’association Les Affolées de la frange, et le CIDFF..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

10 Rue Charretière Café boutique L’Atelier

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Semaine de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, a Caféministe animation « Faire face aux violences » by the association Les Affolées de la frange, and the CIDFF.

En el marco de la Semana de sensibilización para combatir la violencia contra las mujeres, presentación de Caféministe sobre « Afrontar la violencia » a cargo de la asociación Les Affolées de la frange y el CIDFF.

Im Rahmen der Sensibilisierungswoche gegen Gewalt an Frauen wird ein Caféministe « Faire face aux violences » von der Vereinigung Les Affolées de la frange, und dem CIDFF veranstaltet.

