Fête de la musique (Places Charles De Gaulle) 10 rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde, 21 juin 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Le 21 juin évoque l’été et la fête de la musique et cette année, la musique sera bien au RDV avec des scènes installées en centre ville et de nombreuses animations.

19h00 -20h15 Stamina (Rock)

20H15- 21h30 Cristal Cave (Métal Stoner)

21h30 -22h45 Unclean Frequencies (Rock Alternatif)

22h45 -00h00 Mona Nunes (Jazz World Afrobeat)

00h00- 01h00 KURFEW (Rock Alternatif).

10 rue Charles Teyssier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



June 21 evokes summer and the Fête de la Musique, and this year, music will be the order of the day, with stages set up in the town center and plenty of entertainment.

7:00 pm – 8:15 pm Stamina (Rock)

8:15pm – 9:30pm Cristal Cave (Metal Stoner)

21h30 -22h45 Unclean Frequencies (Alternative Rock)

22h45 -00h00 Mona Nunes (Jazz World Afrobeat)

00h00- 01h00 KURFEW (Alternative Rock)

El 21 de junio llega el verano y la Fiesta de la Música, y este año no faltará la música, con escenarios instalados en el centro de la ciudad y numerosos espectáculos.

19.00 h – 20.15 h Stamina (Rock)

20.15-21.30 Cristal Cave (Metal Stoner)

21h30 – 22h45 Unclean Frequencies (Rock alternativo)

22h45 -00h00 Mona Nunes (Jazz World Afrobeat)

00h00- 01h00 KURFEW (Rock alternativo)

Der 21. Juni erinnert an den Sommer und das Musikfest, und dieses Jahr wird die Musik mit Bühnen im Stadtzentrum und zahlreichen Veranstaltungen im Mittelpunkt stehen.

19.00 – 20.15 Uhr Stamina (Rock)

20.15 – 21.30 Cristal Cave (Stoner-Metal)

21.30 -22.45 Uhr Unclean Frequencies (Alternativer Rock)

22.45 -00.00 Uhr Mona Nunes (Jazz World Afrobeat)

00.00- 01.00 Uhr KURFEW (Alternativer Rock)

