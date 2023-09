Atelier sur l’Art de la Chevalerie 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay, 18 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Atelier en salle où vous découvrez le monde de la chevalerie (comment devenir chevalier, les valeurs de la chevalerie, l ‘équipement offensif et défensif).

2023-10-18 10:30:00

10 rue Cardinal de Polignac
Centre d'Histoire Vivante Médiévale

Le Puy-en-Velay 43000
Haute-Loire
Auvergne-Rhône-Alpes



Indoor workshop where you discover the world of chivalry (how to become a knight, the values of chivalry, offensive and defensive equipment)

Taller de interior donde se descubre el mundo de la caballería (cómo convertirse en caballero, los valores de la caballería, el equipo ofensivo y defensivo)

Workshop im Saal, in dem du die Welt des Rittertums kennen lernst (wie man Ritter wird, die Werte des Rittertums, offensive und defensive Ausrüstung)

