Atelier sur la manipulation de l’épée 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay, 4 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Atelier en salle où vous apprenez avec le seigneur des lieux, les rudiments du maniement de l’épée comme à l’époque médiévale.

Les épées, reproduites à l’identique, sont en plastique et sécurisées..

2023-10-04 14:00:00 fin : 2023-10-04 . EUR.

10 rue Cardinal de Polignac Centre d’Histoire Vivante Médiévale

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



An indoor workshop where you and the lord of the manor learn the rudiments of medieval swordplay.

The swords, reproduced identically, are made of plastic and secured.

Un taller de interior donde usted y el señor de la mansión aprenderán los rudimentos de la esgrima como en la época medieval.

Las espadas, reproducidas de forma idéntica, son de plástico y están aseguradas.

Workshop im Saal, bei dem du mit dem Hausherrn die Grundlagen des Schwertgebrauchs wie im Mittelalter erlernst.

Die Schwerter sind originalgetreu nachgebildet, aus Kunststoff und sicher.

