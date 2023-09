Visite guidée spirituelle du quartier cathédral 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay, 1 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Regards spirituels, à travers les oeuvres de Dominique Kaeppelin et de son père Philippe, sur le pèlerinage et la cathédrale Notre-Dame-Du-Puy..

2023-09-01 15:30:00 fin : 2023-09-12 . EUR.

10 rue Cardinal de Polignac Centre d’Histoire Vivante Médiévale

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A spiritual look at the pilgrimage and Notre-Dame-Du-Puy cathedral, through the works of Dominique Kaeppelin and her father Philippe.

Una mirada espiritual a la peregrinación y a la catedral de Notre-Dame-Du-Puy, a través de las obras de Dominique Kaeppelin y de su padre Philippe.

Spirituelle Blicke, anhand der Werke von Dominique Kaeppelin und ihrem Vater Philippe, auf die Pilgerfahrt und die Kathedrale Notre-Dame-Du-Puy.

