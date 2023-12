Cet évènement est passé Atelier sur la manipulation de l’épée 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Atelier sur la manipulation de l’épée 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay, 2 janvier 2023, Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-02 15:00:00

fin : 2023-01-05 Atelier en salle où vous apprenez avec le seigneur des lieux, les rudiments du maniement de l’épée comme à l’époque médiévale.

Les épées, reproduites à l’identique, sont en plastique et sécurisées..

Atelier en salle où vous apprenez avec le seigneur des lieux, les rudiments du maniement de l’épée comme à l’époque médiévale.

EUR.

10 rue Cardinal de Polignac Centre d’Histoire Vivante Médiévale

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay

