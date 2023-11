EXPOSITION CORINNE TICHADOU 10 Rue Cardinal de Fleury Lodève, 10 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Du 10 novembre au 23 décembre 2023, le travail d’une artiste rare, décalée, généreuse sera présenté au 10 rue du cardinal Fleury à Lodève. Chaque tableau est une fenêtre sur une douce espérance de vie, d’esthétisme..

2023-11-10 10:00:00 fin : 2023-12-23 13:00:00. .

10 Rue Cardinal de Fleury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



From November 10 to December 23, 2023, the work of a rare, quirky and generous artist will be on show at 10 rue du cardinal Fleury in Lodève. Each painting is a window onto a gentle hope of life and aestheticism.

Del 10 de noviembre al 23 de diciembre de 2023, la obra de un artista raro, extravagante y generoso se expondrá en el número 10 de la rue du cardinal Fleury, en Lodève. Cada cuadro es una ventana abierta a una dulce esperanza de vida y de esteticismo.

Vom 10. November bis zum 23. Dezember 2023 wird die Arbeit einer seltenen, schrägen und großzügigen Künstlerin in der Rue du Cardinal Fleury 10 in Lodève gezeigt. Jedes Bild ist ein Fenster zu einer sanften Hoffnung auf Leben und Ästhetik.

