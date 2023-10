EXPOSITION GENEVIEVE BOUSSOUAR ET DANIELLE DESNOUES 10 Rue Cardinal de Fleury Lodève, 22 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Deux artistes peintres, Geneviève BOUSSOUAR et Danielle DESNOUES. Pour Geneviève le pigment et l’encaustique, pour Danielle le fusain et la colle. Une même volonté d’économie de moyens, sorte de haïku pictural au service de leur poésie..

2023-09-22 10:00:00 fin : 2023-11-04 13:00:00. .

10 Rue Cardinal de Fleury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Two painters, Geneviève BOUSSOUAR and Danielle DESNOUES. Geneviève uses pigment and encaustic, Danielle charcoal and glue. The same desire for economy of means, a kind of pictorial haiku at the service of their poetry.

Dos pintoras, Geneviève BOUSSOUAR y Danielle DESNOUES. Geneviève utiliza pigmento y encáustica, Danielle carboncillo y cola. La misma voluntad de economía de medios, una especie de haiku pictórico al servicio de su poesía.

Zwei Malerinnen, Geneviève BOUSSOUAR und Danielle DESNOUES. Für Geneviève das Pigment und die Enkaustik, für Danielle die Kohle und den Leim. Der gleiche Wille zur Sparsamkeit der Mittel, eine Art malerisches Haiku im Dienste ihrer Poesie.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT LODEVOIS ET LARZAC