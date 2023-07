EXPOSITION « LA PRESENTATION » 10 Rue Cardinal de Fleury Lodève, 18 juillet 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

La Galerie Fleury, un nouvel espace culturel au coeur de Lodève, proche du musée.

Pour cette première exposition sont présentées des oeuvres de 12 artistes qui préfigurent la ligne artistique de la galerie: Vincent Bioulès, Alexandre Hollan, Judith Rothchild, Thierry Genay, Joan Bettini, Ahmed Djélilate, Denis Roussel, Michel Véla, Léa Delescluse, Fanny Gillequin, Aurélien Lepage, Elisabeth Bard..

2023-07-18 15:00:00 fin : 2023-08-12 19:00:00. .

10 Rue Cardinal de Fleury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Galerie Fleury, a new cultural space in the heart of Lodève, close to the museum.

This first exhibition features works by 12 artists who foreshadow the gallery’s artistic line: Vincent Bioulès, Alexandre Hollan, Judith Rothchild, Thierry Genay, Joan Bettini, Ahmed Djélilate, Denis Roussel, Michel Véla, Léa Delescluse, Fanny Gillequin, Aurélien Lepage, Elisabeth Bard.

La Galería Fleury, un nuevo espacio cultural en el corazón de Lodève, cerca del museo.

Esta primera exposición presenta obras de 12 artistas que prefiguran la línea artística de la galería: Vincent Bioulès, Alexandre Hollan, Judith Rothchild, Thierry Genay, Joan Bettini, Ahmed Djélilate, Denis Roussel, Michel Véla, Léa Delescluse, Fanny Gillequin, Aurélien Lepage y Elisabeth Bard.

Die Galerie Fleury, ein neuer Kulturraum im Herzen von Lodève, in der Nähe des Museums.

In dieser ersten Ausstellung werden Werke von 12 Künstlern gezeigt, die die künstlerische Linie der Galerie vorwegnehmen: Vincent Bioulès, Alexandre Hollan, Judith Rothchild, Thierry Genay, Joan Bettini, Ahmed Djélilate, Denis Roussel, Michel Véla, Léa Delescluse, Fanny Gillequin, Aurélien Lepage, Elisabeth Bard.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT LODEVOIS ET LARZAC