2ème Café Littéraire dans le cadre du Festival d’automne: « Colette entre nature et beauté » 10 rue Bernard Mas Auriac, 28 octobre 2023, Auriac.

Auriac,Corrèze

François Soustre et Sylvain Dufour se retrouvent à Auriac à la Grange art, nature et beauté, pour partager avec le public la vie de Colette et de mettre en lumière sa fille: Colette de Jouvenel

A deux voix, François, biographe, vous raconte et Sylvain, comédien, s’empare de témoignages et de textes pour les faire revivre

Echanges après lectures

Compris dans le prix d’entrée au jardins (jardins ouverts jusqu’à 18h).

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

10 rue Bernard Mas

Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



François Soustre and Sylvain Dufour come together in Auriac at the Grange Art, Nature et Beauté, to share Colette’s life with the public and highlight her daughter: Colette de Jouvenel

With two voices, François, biographer, tells your story, and Sylvain, actor, seizes on testimonies and texts to bring them to life

Discussions after readings

Included in garden admission (gardens open until 6 p.m.)

François Soustre y Sylvain Dufour se reúnen en Auriac, en la Grange Art, Nature et Beauté, para compartir con el público la vida de Colette y arrojar luz sobre su hija: Colette de Jouvenel

A dos voces, François, el biógrafo, le contará todo sobre Colette y Sylvain, el actor, se apoderará de testimonios y textos para darles vida

Debate tras las lecturas

Incluido en el precio de la entrada a los jardines (jardines abiertos hasta las 18:00 h)

François Soustre und Sylvain Dufour treffen sich in der Kunst-, Natur- und Schönheitsscheune in Auriac, um mit dem Publikum das Leben von Colette zu teilen und ihre Tochter Colette de Jouvenel ins Rampenlicht zu stellen

François, der Biograf, erzählt und Sylvain, der Schauspieler, greift Zeugnisse und Texte auf, um sie zu neuem Leben zu erwecken

Austausch nach der Lesung

Im Eintrittspreis für die Gärten inbegriffen (Gärten bis 18 Uhr geöffnet)

Mise à jour le 2023-10-15 par Corrèze Tourisme