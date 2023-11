Halloween aux jardins Sothys 10 rue Bernard Mas Auriac, 28 octobre 2023, Auriac.

Auriac,Corrèze

Découvrez ou redécouvrez les jardins plongés dans l’ambiance de la célèbre fête d’Halloween….

Chasse au trésor aux jardins : les plus petits pourront parcourir les jardins à la recherche des indices qui leur permettront de découvrir le code magique !.

2023-10-28 fin : 2023-11-05 . EUR.

10 rue Bernard Mas

Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover or rediscover the gardens in the atmosphere of the famous Halloween party ….

Scavenger hunt in the gardens: the little ones will be able to explore the gardens in search of clues that will allow them to discover the magic code!

Descubra o redescubra los jardines, inmerso en el ambiente de la famosa fiesta de Halloween…

Búsqueda del tesoro en los jardines: ¡los más pequeños podrán explorar los jardines en busca de pistas que les ayuden a descubrir el código mágico!

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Gärten, die in die Atmosphäre des berühmten Halloween-Festes getaucht sind…..

Schatzsuche in den Gärten: Die Kleinsten können die Gärten auf der Suche nach Hinweisen durchstreifen, die ihnen helfen, den magischen Code zu entdecken!

Mise à jour le 2023-10-25 par Corrèze Tourisme