Spectacle son et lumière aux jardins Sothys « Troubadours et cours d’amour » 10 rue Bernard Mas Auriac, 22 juillet 2023, Auriac.

Auriac,Corrèze

L’après-midi: 50 figurants costumés de la Fresque de BRIDIERS vous présenteront un spectacle en déambulation dans les jardins.

À la tombée de la nuit: retrouvez les 50 figurants de la Fresque de BRIDIERS pour un parcours nocturne mis en lumière et en musique

Costumes, décors, accessoires, véhicules….

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

10 rue Bernard Mas

Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Afternoon: 50 costumed figures from La Fresque de BRIDIERS present a strolling show in the gardens.

At nightfall: join the 50 figurants of the Fresco de BRIDIERS for a nocturnal tour with lights and music

Costumes, sets, props, vehicles…

Por la tarde: 50 figurantes del Fresco de BRIDIERS presentarán un espectáculo mientras pasean por los jardines.

Al anochecer: únase a los 50 figurantes del Fresco de BRIDIERS en un recorrido nocturno iluminado por la luz y la música

Vestuario, decorados, atrezzo, vehículos…

Nachmittags: 50 kostümierte Figuren des Freskos von BRIDIERS führen eine Show auf, die durch die Gärten führt.

Bei Einbruch der Dunkelheit: Treffen Sie die 50 Figuranten des Freskos von BRIDIERS für einen nächtlichen Rundgang mit Licht und Musik

Kostüme, Dekorationen, Requisiten, Fahrzeuge…

Mise à jour le 2023-07-01 par Corrèze Tourisme