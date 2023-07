Animation « beauty garden » aux jardins Sothys 10 rue Bernard Mas Auriac, 21 juillet 2023, Auriac.

Auriac,Corrèze

Atelier découverte des cosmétiques bio Beauty Garden. Venez tester les cosmétiques 100% naturels made in Auriac fabriqués de la graine à la crème

Dégustation de tisane glacée pour papoter jardin & beauté !.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 17:00:00. EUR.

10 rue Bernard Mas

Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Beauty Garden organic cosmetics discovery workshop. Come and try our 100% natural cosmetics made in Auriac, from seed to cream

Taste iced herbal tea and chat about gardening and beauty!

Taller de descubrimiento de cosméticos ecológicos Beauty Garden. Venga a probar nuestros cosméticos 100% naturales fabricados en Auriac, de la semilla a la crema

¡Deguste una tisana helada y charle sobre jardinería y belleza!

Workshop zur Entdeckung der Biokosmetik von Beauty Garden. Testen Sie 100% natürliche Kosmetika made in Auriac, die vom Samen bis zur Creme hergestellt werden

Verkostung von Eistee, um über Garten & Schönheit zu plaudern!

Mise à jour le 2023-07-03 par Corrèze Tourisme