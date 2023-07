Exposition photos « Les Natur’elles de Joëlle », photographies de Joëlle Berestoff 10 rue Bernard Mas Auriac, 8 juillet 2023, Auriac.

Auriac,Corrèze

Mercredi 9 Août à 11h00 : Présence de Joëlle Berestoff, pour présentation de son livre et de l’exposition photos en place

Mercredi 9 Août à 14h30 : Mise en place d’ateliers pour les enfants autour des créations végétales.

2023-07-08 fin : 2023-08-31 . EUR.

10 rue Bernard Mas

Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Wednesday, August 9, 11:00 am: Joëlle Berestoff presents her book and photo exhibition

Wednesday August 9 at 2:30 pm: Children?s workshops on plant creations

Miércoles 9 de agosto a las 11.00 h: Joëlle Berestoff presenta su libro y la exposición fotográfica

Miércoles 9 de agosto a las 14.30 h: Talleres infantiles sobre creaciones vegetales

Mittwoch, 9. August, 11.00 Uhr: Joëlle Berestoff stellt ihr Buch und die aktuelle Fotoausstellung vor

Mittwoch, 9. August, 14.30 Uhr: Workshops für Kinder zum Thema Pflanzenkreationen

Mise à jour le 2023-07-01 par Corrèze Tourisme