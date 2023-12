Repas du 1er janvier 10 Rue Bernard de Ventadour Égletons Catégories d’Évènement: Corrèze

Égletons

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-01-01 Menu du 1er janvier :

– Truite gravlax houmous de lentille condiment citron et sorbet aux herbes;

– Œuf parfait, coulis de cresson, grenade, anguille fumée, jambon Kintoa;

– Poisson sauce hollandaise, salsifis, raifort;

– Bœuf confit, galette de pomme de terre, jus corsé;

– Assiette de fromages;

– Rocher chocolat noisette; 50€/personne.

Renseignements et réservations : 05 44 41 11 16..

10 Rue Bernard de Ventadour

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

