Visite commentée de l’exposition « Du cri du coeur à la voix des justes » 10 rue Béranger 49100 Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Visite commentée de l’exposition « Du cri du coeur à la voix des justes » 10 rue Béranger 49100 Angers Angers, 16 septembre 2023, Angers. Visite commentée de l’exposition « Du cri du coeur à la voix des justes » Samedi 16 septembre, 15h00 10 rue Béranger 49100 Angers L’équipe diocésaine vous présente une médiation sur l’exposition « Du cri du coeur à la voix des justes ». Cette exposition est mise en place en partenariat avec le Mémorial de la Shoah de Paris.

Durée : 1h 10 rue Béranger 49100 Angers 10 Rue Béranger 49100 Angers Angers 49105 Maine-et-Loire Pays de la Loire Eglise de style gothique rayonnant édifiée en 1911 par Auguste Beignet; église inachevée et sans nef présentant un caractère original et chaleureux; exposition photographique de Yann Arthus-Bertrand : LAUDATO SI Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu 10 rue Béranger 49100 Angers Adresse 10 Rue Béranger 49100 Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 10 rue Béranger 49100 Angers Angers

10 rue Béranger 49100 Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/